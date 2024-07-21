猥褻女患者摸私處　廣州男醫師遭行拘7天兼辭退

廣東省廣州市一名董姓女子早前因頸部「落枕」（港稱瞓捩頸）到某中醫診所接受治療，詎料遭男醫師關在診療間內猥褻、指侵數分鐘。女方事後留有嚴重陰影，更因此患上重度抑鬱症。她怒斥警方僅對男方行政拘留7天，事後仍可正常上班。廣州市越秀區衞健局隨後回應指，涉事醫師已被辭退，但不了解對方是否有前科，案件仍在調查中。

董女上周三（17日）在網上發文，指控在上月24日遭某中醫師指侵，當日她準備到診所接種九價HPV疫苗，因頸部不適到衞生服務中心掛號，在3樓的中醫科看診。她所預約的時間是下午4時，疑遭男醫師刻意推遲至近下午6時，成最後一名看診的患者。她進入診療間後，男醫師便將大門反鎖，並迅速將她的褲子脫下。董女大腦瞬間空白，沒想到在公立醫院竟遭如此待遇，因為對方是醫生，讓她根本不知抵抗。

男醫師得寸進尺，從大腿處摸向董女的私密處。她當時明確表示拒絕，但仍遭對方猥褻數分鐘，直到她苦苦哀求「放過我」，並且以要去上瑜珈課、時間來不及為由，需要趕緊離開，對方最終才罷手。事後董女報警求助，申請留下證據，詎料男方僅被行政處分。男醫師向警方承認上述行為，但僅被行拘數日了事，讓董女整日以淚洗臉。