多地汽車店拒交付　準車主批坐地起價

內地車企近期陷入減價戰，連豪車都要降價求售，隨後又傳出德國車廠寶馬（BMW）退出減價戰。近日多地有消費者爆料稱，遭遇寶馬的「霸王條款」，汽車4S店拒絕交付，或臨時要求加價逾3萬元（人民幣，下同，約3.3萬港元）才能交車，涉事車企或店舖暫未回應。

內媒周日（21日）報道，多名準車主投訴在付訂金後，疑因汽車漲價，拿車時遭4S店坐地起價，否則以不同理由拒絕交車。重慶有消費者以17.45萬元（約19萬港元）購買寶馬i3，當時已交訂金，銷售人員稱提車沒有問題，但臨近提車時被告知要加價。消費者與4S店方多次協商，但得到不同說法，理由反覆無常，至今未解決。河南鄭州市亦有消費者購買同一車型後，交車前被告知加價。

重慶、鄭州、深圳、蘇州、東莞等多地陸續有消費者稱，寶馬4S店出現大規模不交付的情況，涉及車型包括i3、ix3、3系，多數消費者是在5月底至6月訂購車輛。有消費者表示，對方不交車的理由很簡單，多是車輛加價，4S店不願再按照訂車時的低價銷售，故而臨時加價。不少消費者表示無法接受，這種做法無異於霸王條款。內地有律師表示，4S店此舉違法，消費者有權拒絕。