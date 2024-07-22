漢源縣山洪增至10死　仍有29人失蹤

截至周日（21日）下午4時，四川省雅安市漢源縣馬烈鄉的山洪泥石流災害增至10人遇難，仍有29人失聯。災區412名受威脅民眾已疏散，當地共收治15名傷者，均無生命危險，其中5人經治療後已離開。當地成立省級指導組，負責督促指導人員搜救、排危除險、轉移避險和善後處置等工作。

馬烈鄉新華村上周六（20日）凌晨因暴雨引發山洪泥石流災害，造成部分房屋、道路受損。當地通過無人機、挖掘機、水下探測器、應急機械化橋等設備開展搜救，並利用生命探測儀、搜救犬等在村民住宅區域、沿河下游段搜救，消防救援力量周日共投入115人和9隻搜救犬。四川省消防救援總隊新聞宣傳處助理員李金珂表示，泥石流災害中，失蹤者被石塊、泥土掩埋，很難發現。新華村受災較嚴重，河邊多處住宅被泥石流沖毀甚至消失，河灘遍布上游沖下的巨大石塊，有村民表示「幾十年來從沒見過這麼大的洪水」。

四川省交通運輸廳透露，截至周日下午4時，通往災區的國省縣道均已搶通，仍有兩條鄉道和兩條村道未搶通。氣象資訊顯示，周日晚至周二（23日）日間，雅安市區、漢源縣、馬烈鄉多陣雨或雷雨，以小雨為主；周二晚至周三（24日）日間雅安市區有暴雨，漢源縣、馬烈鄉有大雨，局部暴雨。