派比安登陸海南萬寧市　廣東料有暴雨

今年第4號颱風「派比安」周一（22日）凌晨1點30分前後在海南省萬寧市沿海登陸，登陸後強度逐漸減弱為熱帶風暴級。預計派比安的中心將以時速15公里左右向北偏西方向移動，強度繼續減弱，周一上午由海南島移入北部灣，之後強度將再加強，趨向廣西和越南交界沿海。

中央氣象台周一早上繼續發布颱風黃色預警。南海南部、北部灣西部周一至周二（23日）日間將有6至7級風，其中北部灣東北部部分海域風力可達10級、陣風11至12級。海南島、廣東西南部和廣西南部將有大到暴雨，其中海南島西部、廣西南部沿海的部分地區有100至200毫米大暴雨。

另外，今年第3號颱風「格美」逐漸逼近，福建沿海將受風雨影響，周日（21日）已啟動颱風4級應急響應。格美將以時速5至10公里向北偏西方向緩慢移動，強度逐漸增強，向台灣東部洋面靠近，之後趨向華東沿海。格美周三（24日）起影響福建省外海漁場，當局提醒海上航行船隻、作業平台及涉海、涉島旅遊注意防範風雨影響。浙江海事局周日亦啟動4級海上防颱應急響應，要求海上相關單位做好防颱準備工作。