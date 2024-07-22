漢光演習今起舉行5天 首天重點在戰力保存

台灣漢光40號演習實兵演練周一（22日）起一連5天舉行，周一早上在衡山指揮所下達演習命令後展開。演習首天重點在戰力保存，部分駐防台灣西部的軍機將轉場東部佳山及志航基地洞庫；海軍艦艇緊急出港至戰術位置，並在重點區域防禦性布雷。今年是台軍一年期義務役新制上路後首次投入漢光演習，旨在加強全民防衞韌性。

今年漢光演習採取「本島實兵不實彈，外島實兵實彈」，同時聚焦「無劇本、實戰化」演練，重點為驗證交戰規則、去中心化指揮管制、任務式指揮、取消紅軍（假想敵）及預演、聚焦全時段驗證戰力及夜間訓練等，加強全天候作戰能力。為防範大陸戰略支援部隊對台遂行電子戰，資通電軍也啟動一系列相關演練。

全台後備旅周一上午同時動員編成，緊急召集全台後備官兵前往戰術位置集合，演練由後備部隊支援常備部隊等相關任務及臨戰訓練。特定據點展開「平封戰啟」科目，確保突發狀況出現時能發揮火力。台灣中部7縣市下午1時半至2時實施萬安47號演習，驗證防空能量。台國防部較早前公布漢光演習預告片，展示人工智能（AI）主播轉換18國語言，加強國際宣傳。