常看手機致頸椎問題　年輕人湧醫院「吊頸」

愈來愈多年輕人因經常使用電腦和手機，導致頸椎出現問題。最近網上瘋傳照片顯示，上海第六人民醫院康復科有不少年輕人在「吊頸」接受頸椎牽引治療。專家表示，頸椎病、腰椎病的發病率愈來愈高和低齡化，上述是一種物理治療方法，要遠離頸椎病、腰椎病仍靠改變日常生活方式。

上海六院康復科的醫生表示，頸椎牽引通過一個牽引帶綁在患者頭上，然後給予一定力量牽拉。頸椎牽引治療一般用於治療頸部肌肉痙攣，鬆解軟組織黏連，改善或恢復頸椎的正常生理曲度，通過拉伸頸椎的方式緩解頸部疼痛和不適。但並不是每個人都適合「吊頸」，病人要先接受評估確定是屬於適合的類型，醫生才會建議牽引治療。

福建省立醫院骨二科主任醫生林院稱，長時間低頭看手機會給頸椎帶來額外負擔，導致肌肉持續緊張，可能引發疼痛、疲勞，甚至頸椎曲度異常和結構變形。林院曾遇到一名20多歲青年，因長時間低頭看手機、趴睡，不僅頸椎曲度改變，頸椎椎體還脫位，整個頭無法抬起，最終只能透過關節復位手術治療。不少年輕人也患上腰椎病。醫生指出愈是久坐，愈容易患此病。門診椎間盤突出症的年輕化趨勢非常明顯，有醫生表示，臨床上經常能看到一些30歲的人「腰齡」已經50歲。