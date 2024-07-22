資金鏈斷裂欠租欠債　深圳知名私校師生遭趕走

廣東省深圳市一所知名私立中學近日因資金鏈斷裂、拖欠物業租金，師生被物業管理公司趕出學校。該校教職員近日透露，雖然深圳市教育局已介入處理，但其對未來仍感到忐忑不安。該校至今尚未對外正式宣布停辦。

位於深圳龍華區的厚德書院於2016年，由知名老牌教育機構邦德教育集團全資創立，被稱為深圳私立中學的「第一梯隊」。惟過去半年，有關厚德書院倒閉的傳言在當地教育圈流傳，學校多次公開否認。直到上月28日校門張貼「告知函」，要求全校約1,000師生搬離。該校教職員張鵬透露，市教育局提出一個解決方案，是從新學期起，該校所有師生「平移」至龍崗區另一所民辦中學。但有家長擔心，不了解該校的師資和教學質量。內媒上周五（19日）曾致電龍華區教育局查詢厚德書院的倒閉原因及當前處置措施，工作人員稱由市教育局主導處理。

內地查冊平台天眼查顯示，因相關合約糾紛，厚德書院及其相關負責人今年1月被判需支付超過1.4億元（人民幣，下同，約1.52億港元）債務。福田區人民法院3月向該校及法定代表人田華發出限制消費令。該校5月10日再被深圳市中級人民法院列為被執行人，市教育局同月21日公布新學年招生計劃表，名單未見該校。學校物業管理方深圳市博金匯通實業有限公司稱，截至上月底，厚德書院已拖欠租金等費用超過1,000萬元（約1,088萬港元），今年1月已終止與該校的租賃合約，責令師生搬走物品。