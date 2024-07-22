無懼平台封禁　網約車司機用作弊軟件跑單

早前有乘客在上海叫網約車，8公里路程收費超過200元（人民幣，下同，約217港元），後來查出行程被修改，涉事司機遭平台封禁處理。經平台核實，該筆訂單異常原因為司機通過作弊軟件修改車輛定位，導致訂單里程和金額發生相應變化。

網約車司機王文（化名）表示，作弊軟件多是為了搶大單，「10個司機中有2個在用」。王文稱，使用作弊軟件的司機需加入群組，如有司機在用，會介紹其他司機進群購買手機。對方將安裝好所有相關軟件的手機郵寄給司機，直接用買的手機登錄帳號跑單，銷售方會遠程告訴司機如何操作，如手機壞了也可直接更換。費用方面，一部裝有作弊軟件的手機約1,000至2,000元（約1,088至2,176港元），每月服務費500元到800元（約544至870港元）。

王文表示，平台對此類現象的管理不算嚴格，以搶單軟件為例，司機被發現會被封禁，但期間司機可在其他平台接單。有業內人士指出，違規軟件一直都有，「道高一尺魔高一丈，司機背後與平台博弈的是一些售賣作弊方式而非法獲利的公司」。