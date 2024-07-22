華促美就貶低中國疫苗造成傷害　向菲民眾交代

美軍在菲律賓貶低中國新冠疫苗的爭議持續延燒，美國海軍陸戰隊近日發布名為《欺騙》的最新條令，其核心包括如何欺騙以及如何製作虛假情報訊息，亦引起關注。中國駐菲律賓使館發言人周一（22日）回應指，美方應盡快就其長期散布虛假訊息給國際社會一個交代，盡快就其欺騙策略和針對中國新冠疫苗虛假宣傳造成的嚴重傷害給菲律賓人民一個交代。

中國駐菲使館發言人指出，從美國前國務卿蓬佩奧公開承認「美國撒謊、欺騙、偷竊」，到前不久披露的美國國防部在新冠疫情期間開展抹黑中國疫苗的虛假訊息行動，再到這次美軍公布名為《欺騙》的最新軍事條令，無數事實一再表明，美國慣於打着所謂「國際道義」的旗號幹謀取私利的勾當，慣於通過欺騙與宣傳散布虛假訊息，慣於通過輿論戰、認知戰構陷打壓他國。發言人又指，國際社會對此看得很清楚，對美國這些伎倆始終保持警惕，美國妄想繼續靠欺騙在國際社會帶節奏的時代早已一去不復返。

發言人呼籲，美方應立即糾正錯誤的做法，停止以謊言蠱惑世人，停止污衊抹黑他國。菲律賓早前有知名傳染病專家表示，美軍貶低中國新冠疫苗效力和安全性的虛假宣傳對菲造成重大損害，導致當地民眾對接種中國疫苗遲疑，很多人被迫等待美國疫苗並因此喪生，美國作為盟友做出這樣的事令人心寒。