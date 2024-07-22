《不擴散核武條約》籌備會議今起召開　華促互不先用核武

《不擴散核武條約》第十一次審議大會將於2026年舉行，其第二次籌備會議於周一（22日）至下月2日在日內瓦召開。中國外交部周一發布「中國關於互不先使用核武倡議的工作文件」，強調中國鼓勵與美國、法國、英國、俄羅斯共5個核武國家，積極探討締結「互不先使用核武條約」或就此發表政治聲明。

工作文件多次提及，面對複雜嚴峻的國際安全情勢，中國奉行不先使用核武政策，深信核戰將使全人類遭受浩劫，因而核戰打不贏也打不得。中方強調要銘記安理會常任理事國對維護國際和平與安全，包括防止發生核戰的主要責任；重申為實現全面禁止和徹底銷毀各類大規模殺傷性武器而努力的承諾；相信本條約有利於促進國際和平與安全，並為創造進一步促進裁軍與軍備控制的有利國際環境。

中方認為締約國承諾在任何時候、任何情況下不對其他締約國首先使用核武器，並承諾支持盡早談判達成一項不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器的公約。而締約國在行使其國家主權時，若斷定與本條約有關的非常事件已危及其最高利益，有權退出本條約。中方又認為，本條約無限期有效，對本條約條款不得保留。中國呼籲所有締約國均積極回應及支持上述主張，中方願在機制內深入探討。