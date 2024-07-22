閩南語認證考試更名台灣台語　被批政治操作

台灣教育部近日公告修法，擬將「閩南語」語言能力認證考試，更名為「台灣台語」語言能力認證考試，書面用語規範優先使用台灣原住民族語、台灣客語、台灣台語等。有學者認為，閩南語單獨列為台語恐有爭議，批評此舉欲蓋彌彰，背後的政治操作昭然若揭。

教育部公告閩南語語言能力認證考試規費收費標準第二條修正草案，指出因配合行政院語言發展報告和函示，推動全台語言一致性，書面用語規範優先使用台灣原住民族語、台灣客語、台灣台語、台灣手語等，因此配合將閩南語修正為台灣台語。有大學教授質疑閩南語可獨立稱作台語、台灣的語言不合理，可能在族群間引起爭議。嘉義大學應用歷史系主任吳昆財則批評此舉居心叵測，建議政府應務實不務虛，通稱為閩南語最適宜。

民進黨周日（21日）舉行黨代表大會，黨主席賴清德提出三大目標，包括建立台灣主體性的「國家」認同，提及現在的責任是團結人民、反併吞，全程以閩南語致詞。民眾黨立委林國成指摘，賴清德要把台灣搞成獨立還是帶向何處就直接告訴人民，「甚麼全程講台語，從頭開始就是反中保台」。