廢棄廠房燃爆7死1傷原因曝光　電焊引爆化學原料

山東省菏澤市鄄城縣一間廢棄廠房今年1月發生燃爆事故，造成7死1傷。省應急管理廳近日發布事故調查報告，發現該廠房是一個非法生產窩點，事故是一宗因非法生產化學原料3氯丙炔引發的較大爆炸起火責任事故。該窩點原因氣味刺鼻被民眾投訴後責令拆除，詎料搬到其他地方重操舊業，導致悲劇發生。廠方4人涉嫌犯罪，已被司法機關採取措施，另建議對28名公職人員進行追責問責。

當局上周五（19日）發布事故調查報告，調查過程中發現縣政府存在對可能造成人員死亡的事故訊息通報不及時的問題，未在30分鐘內致電上報，1小時內無書面報告。廠房負責人臧志強在去年5月至11月生產和銷售農藥用的化學原料3氯丙炔約200噸，曾被環保部門命令自行拆除，停止生產。事發時現場共有5,350公斤的3氯丙炔，另存有多桶丙炔醇、二甲基甲酰胺（DMF）等易燃物料，經鑑定發現相當於TNT當量約600公斤。

事故直接原因為現場人員使用電焊機大電流切割冷凝器的鋼支架時，產生的高溫銲渣引起蒸餾釜內的3氯丙炔爆炸，廠房及設備設施嚴重損壞，大量碎片飛出，院內建築物倒塌，周邊企業和村莊的房屋受損。非法生產活動的參與者劉某強主要負責非法生產窩點的現場管理，已在事故中死亡，另有6人操作工身亡。當局認為此次事故暴露延誤上報和事故現場保護不足等問題，影響後續事故調查工作。