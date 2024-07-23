校園遊亂象頻現　清華大學拒商業一日遊學團

每年暑假，內地清華北大兩間大學的校園是不少中小學夏令營或研學遊的熱門目的地，不少家長也希望孩子參觀時感受知識氛圍，激勵學習。兩校近期開放暑期校園參觀，參觀者需先在網上提前7天實名預約，並按指定路線參觀，從指定校門出入。由於進校名額有限，部分遊學計劃呈現不少亂象，其中清華大學今年更拒絕商業機構組織人員到校內進行「一日遊」活動。

內媒周一（22日）報道稱，由於參觀名校的需求大，出現一系列亂象，部分商業遊學機構將參觀了解大學、體驗大學學習生活的校園遊，變成打卡拍照的景點遊。期間更有收費8,000元（人民幣，下同，約8,711港元）的研學團未能搶到入校名額，只能安排學生在兩校大門前拍照。另有「黃牛」趁機炒賣名額，稱收300元（約327港元）可帶人進校園，出現詐騙風險。另有大量遊客湧入，導遊更用揚聲器沿路介紹，滋擾學校正常的教學和生活秩序，增加大學管理、維護成本。

針對此類大學校園遊亂象，清華大學已明確拒絕商業「一日遊」活動。內媒呼籲相關部門應加強對商業遊學計劃的監管力度，嚴厲打擊虛假宣傳、違規收費等不法行為。