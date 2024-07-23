王毅晤美商界代表團　籲停止對華經貿科技打壓

中共中央政治局委員兼外長王毅周一（22日）在北京集體會見美中貿易全國委員會董事會代表團。王毅指出，美中貿易全國委員會去年迎來成立50周年，鼓勵委員會在中美之間搭建更多友好交往的橋樑，編織更多務實合作的紐帶，為中美譜寫下一個50年合作共贏新篇章貢獻力量。

王毅指，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一。中美兩國是合作還是對抗，事關兩國人民福祉和人類前途命運。中方對美政策一以貫之，保持穩定性和連續性，始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原則處理對美事務，致力於同美方加強對話、管控分歧、拓展合作，力爭中美關係穩下來、好起來、向前走。

同時，中方也有必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線。希望美國工商界繼續與中國攜手前行，不僅實現自身更大發展，也為推動中美關係發展和兩國人民友好作出新的貢獻。

中方希望美中貿委會及會員企業積極利用自身人脈和影響，結合在華發展經歷，多向美政府、國會及各界講述真實、立體、全面的中國，多發出客觀、積極、理性的聲音，推動美國內樹立對華正確認知，停止對華經貿科技打壓，切實解決制約人文交流卡點，推動中美關系穩定健康發展。

美中貿委會董事會主席芮思博、和睦家醫療始創人李碧菁、波音國際集團總裁納爾遜、美國教育考試服務中心首席執行官宋安民、美中貿委會會長艾倫等表示，中國政府保持政策的一致性、連貫性和穩定性，對包括美國在內的外國企業繼續長期在華投資興業至關重要，期待全會拉動中國新一輪經濟改革和擴大開放，吸引更多可持續的外國投資。