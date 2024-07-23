村主任誣陷村民遭起訴　取保候審期間潛逃

河北省定州市一名張姓村官2016年夥同他人自導自演，誣衊李姓村民毀壞車輛，李男潛逃3年後落網，因涉嫌故意毀損財物罪被刑事拘留14天，執行後獲警方證實是被誣告。張男因涉嫌誣告陷害罪被警方刑事拘留，取保候審期間潛逃，至今不知所終。定州市公安局上周五（19日）發布消息稱，警方目前已在網上追逃，至今未逮捕張男。

時任定州市西城鄉西趙莊村的村主任的張男，當年將李男從家中帶走後，授意他人用磚頭砸壞自己的車輛，再與同行人串供，指控李男砸車。李男因擔心被判監禁後潛逃，至2020年落網，他從看守所出來後再經歷半年的監視居住和一年的取保候審。李男最終於2023年10月收到一份《終止偵查決定書》，警方查明其無罪。

張男則因涉嫌誣告陷害罪，去年12月被檢方審查起訴，詎料他在取保候審期間潛逃。原來張男除涉上述罪名外，早於2021年曾因犯污染環境罪被法院判囚10個月，罰款200萬元人民幣（約218萬港元）。該案與張男串供的另外3人，亦由原本獲檢方不起訴決定，改由定州市人民檢察院依法辦理。