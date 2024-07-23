王毅與馬爾代夫外長會談　加強各領域互利合作

中共中央政治局委員兼外長王毅周一（22日）在北京跟馬爾代夫外長扎米爾舉行會談。

王毅指出，中馬建交52年以來，兩國始終相互尊重、相互支持，樹立了大小國家平等相待、合作共贏的典範。兩國間不存在任何問題，只有友誼與合作；中方願同馬方一道努力，積極落實兩國元首重要共識，弘揚傳統友誼，深化政治互信，密切各層級友好交往，加強各領域互利合作，不斷充實中馬全面戰略合作夥伴關係內涵。

王毅指中方願同馬方一道，弘揚和平共處五項原則精神，堅定支持彼此維護核心利益，在共建一帶一路框架下，進一步深化投資、金融、藍色經濟、數字經濟、綠色發展等領域務實合作，拓展旅遊、教育等人文交流。中方願繼續為馬經濟社會發展提供力所能及的支持，幫助馬爾代夫增強自主、可持續發展能力。中方願同馬方繼續加強氣候變化等領域多邊協作，攜手應對全球性挑戰，維護真正的多邊主義，維護發展中國家共同利益和國際公平正義，維護亞太地區和平穩定。

扎米爾表示，馬中友誼歷史悠久，中國始終是馬方最親密的合作夥伴；中方長期以來為馬經濟社會發展提供了大力幫助，助力馬國家發展打開新局面，馬方深表感謝。馬方堅定恪守一個中國原則，願繼續積極參與共建一帶一路，進一步深化雙邊經貿、金融、旅遊、人文等領域互利合作。