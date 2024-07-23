廣州中考錄取階段　機構發訊稱花錢包上名校

近日有媒體和市民向廣東省廣州市教育局反映，廣州中考進入錄取階段以來，不斷有家長收到不知名機構發送「可花錢包上名校」等不實訊息，以及未填報志願卻收到錄取訊息的情況。市教育局周日（21日）發鄭重聲明指，如有學校違規提前招生等，涉及的單位和個人均將按規定嚴肅處理。

市教育局去年印發的《廣州市教育局關於深入推進高中階段學校考試招生制度改革的實施意見》中公布該市高中階段考試招生負面清單，明確學校以任何形式提前組織招生、免試招生、超計劃招生、違規跨區域招生，利用中介機構非法招生，招收借讀生、人籍分離、空掛學籍，收取擇校費、與招生入學掛鈎的贊助費以及跨學期收取學費，公布、宣傳、炒作中考「狀元」和升學率等均屬於違規行為。

聲明指出，在中考錄取階段，個別中介機構、少數不法分子往往利用考生和家長的急切心理，散布虛假訊息、販賣製造焦慮，針對招生錄取等環節實施詐騙，呼籲考生和家長切勿輕信，所謂「內部指標」、「低分高錄」等特殊渠道並不存在，留位費、中介費等花錢辦事更不可信、不合法。當局將進一步完善違紀舉報和申訴受理機制，對出現負面清單中擾亂招生入學秩序的行為，採取約談、責令限期改正、追究相關責任人等措施。