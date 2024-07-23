內地4部門聯合發布導則　預防中小學生超重肥胖

內地中小學生超重肥胖問題日益嚴重，國家疾控局、教育部等4部門周一（22日）聯合發布《中小學生超重肥胖公共衞生綜合防控技術導則》， 明確提出預防為主、早期干預和疾病預警的3級預防策略。

該導則詳細分析內地中小學生超重肥胖的主要影響因素，包括遺傳、行為、環境和社會因素。其中膳食營養、身體活動、生活方式、心理健康等是關鍵的個體水平因素，而食物系統、城市規劃與生活環境、公共政策與管理等則是重要的環境和社會決定因素。導則旨在通過科學、系統的綜合防控措施，有效預防和控制中小學生超重肥胖的發生發展，保障學生身心健康。

該導則構建以預防為核心的綜合防控技術體系，具體方法包括促進健康飲食，做到少鹽、少油、少添加糖；詳細提示科學干預方法，鼓勵學校配備有資格的專兼職營養指導人員；保證身體活動，促進運動日常化，鼓勵學校每天開設一節體育課；篩查建檔，結合健康體檢等工作建立學生健康檔案，及時向家長反饋體檢結果；發布《中小學生超重肥胖風險自測評估表》，部署家校在專業機構指導下通過計算自測評估表總分，開展評估預警。