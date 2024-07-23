內地推漸進式延遲退休　首次提出自願彈性原則

中共三中全會提出推進漸進式延遲退休，並首次將「自願、彈性」列為基本原則，引起內地民眾關注。有學者認為這是很大的進步，對勞動力市場轉型和解決結構性失業有多重意義。

內地現行退休制度有兩大特點，一是法定退休年齡偏低，退休年齡女工人50歲，女幹部55歲，男性60歲，是世界上法定退休年齡最低的國家之一。二是實行強制退休制度，即當勞動者達到法定退休年齡時必須強制退休，僱主有權利終止勞動者的工作。會議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，其中第46條關於健全人口發展支持和服務體系，提出積極應對人口老齡化，完善發展養老事業和養老產業政策機制，按照自願、彈性原則，穩妥有序推進漸進式延遲法定退休年齡改革。

北京清華大學醫院管理研究院教授楊燕綏表示，政策首次提出「自願」原則，尊重了個人的勞動能力和勞動狀況，個人可以結合自身的身體、家庭和工作狀況做出是否延遲退休的選擇。此外，彈性原則首次正式寫入中央報告中也是非常重要，能夠留出許多討論空間，最終形成有共識的方案，「延遲退休方案愈有彈性就愈有適應性」。

楊燕綏分析，上述決定中一個很突出的新意是明確提出「法定退休年齡」，因為內地退休年齡過去無相關的法律制度。現在內地要根據國民平均預期壽命及大數據建立法定退休年齡，同時也要有相應的勞動年齡人口界定這樣的制度安排。她指出，中國在「自願、彈性、法定退休年齡」3個新提法的基礎上穩妥有序推進漸進式延遲退休，以應對人口高齡化勞動力市場需求，從就業市場的情況來看，有助於實現就業人員從數字經濟替代崗位轉向照顧經濟崗位，一些高齡人士經過培訓後，可以轉向老年人照護崗位。