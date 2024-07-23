國安部發文講述假旅遊真間諜　的哥揭外國遊客竊密

內地國家安全部周二（23日）發表一篇名為《我是如何發現間諜的——一位間諜發現者的自述》的文章，講述一名導遊兼的士司機因小心求證，揭露接送外國遊客入深山某科研基地附近以探測溫泉為名，裝置竊密設備為實的「假旅遊真間諜」案件。

文章以第一人稱描述，關於事主在車上待客，一位年輕女士過來詢問價錢並預約翌日的接載時地，事主按約定到達酒店，與女士一起的還有3個人，包括一名外國人。事主沿他們所指方向駕駛，道路愈來愈窄及偏僻，到達目的地後有輛大貨車等着，他們開始卸貨，有很多電線，還有發電機。事主問貨車司機何事，貨車司機說他們是來探測溫泉的，可事主沒聽說當地有溫泉，然而想起山裏有一個重要科研基地，於是開始質疑這些「遊客」的目的。

事主愈想愈覺得可疑，於是決定向國安家全機關舉報。後經國家安全機關查證，原來這夥人服務於某國某勘察測繪機構，他們未經批准先後在中國多個省份實施非法勘測，竊取大量敏感基礎地理資訊和涉密地質數據，威脅國家安全，相關人員被國家安全機關依法予以打擊。因舉報有功，國家安全機關獎勵事主，召開表彰大會頒發榮譽證書。