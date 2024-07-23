漢光演習第二天　賴清德視察花蓮空軍基地演練

台灣漢光實兵演習周二（23日）進入第二天，海軍、陸軍、空軍繼續展開演練科目，空軍花蓮基地演練主跑道遭炸毀，軍方30分鐘內將滑行道轉為戰備跑道，總統賴清德到場視察。海軍海鋒大隊模擬重要設施遭受破壞，驗證部隊防護作為、戰傷救護處置。陸軍58炮指部防空營展開整體防空作戰演練，確保作戰區在面對敵空中威脅時，能有效守護安全。

空軍演練首先由統裁部下達花蓮基地主跑道遭敵導彈攻擊狀況，軍方其後出動驅鳥車，並透過跑滑道清掃車清除異物，確保戰機發動機進氣道不會吸入碎石等異物導致受損。由於戰備跑道長度比主跑道短，地勤官兵特別在跑道兩側架設攔截鋼索捲揚設備，確保戰機能夠煞停。由於颱風來襲，周二的空中演練科目取消，僅剩地面操課項目繼續，賴清德當日早上搭乘專機到空軍花蓮基地視察，並頒贈加菜金慰勞辛苦的士兵。

陸軍58炮指部防空營上午展開演練，運用復仇者導彈車，對空實施搜索警戒，建構近程防護網，依標準作業程序完成接戰準備。海軍海鋒大隊凌晨1時許在陸戰隊戒護兵力的快速反應下，阻殲突入敵軍，進行實戰化的各項操演。

另外，為驗證台北衞戍區內聯外橋樑檢管及阻絕能力，憲兵周一（22日）深夜在新北市華翠大橋實施「橋樑檢管暨錯假訊息處置」課目實兵演練，全面檢管人車，拒止敵軍特工突入衞戍區，對政軍中樞造成危害。台軍表示，若戰爭發生時，台北衞戍區多達10餘座聯外橋樑，都將會進行類似檢管，防止敵軍以特工透過橋樑進入台北市破壞政軍中樞以及控制交通樞紐。