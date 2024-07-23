深圳駕校爆學時造假　學員乾坐車上看攝像鏡頭

廣東深圳多間駕駛學校近日被投訴存在學時造假情況，校方不但要求學員乾坐在車上對攝像鏡頭製造學車假象、創造假學時，還提供「代坐」收費服務，甚至為外地人提供服務。深圳市交通運輸局回應稱，具體情況需要向相關部門反饋核實，如果涉事駕校確實存在違反駕考規定情況，將嚴肅處理。

市民梁先生反映，他報了深圳某駕校的駕考服務，詎料在科目二（場地駕駛）和科目三（道路駕駛）考試中，教車師傅都要求他坐在空車上假造學時，又叫他每15分鐘看一下攝像鏡頭和偶爾挪動車輛，卻不讓他發動車輛和練車。梁先生稱，考前師傅只帶他練習了4小時駕駛，如果想增加練習時間，便需另外支付每小時300元（人民幣，約326港元）的模擬費。

梁先生認為，深圳地區的駕校靠學時造假逼學員繳納額外的培訓費已非常普遍，不少學員為了省錢沒有繳納額外的模擬費，導致考試失敗，既耽誤時間又浪費金錢。據他了解，因為學時造假，道路駕駛考試的首次合格率只有約30%。梁先生也曾向12345政務服務熱線反映上述情況，對方說會登記核實，但實際上沒有任何改變。據內媒報道，廣東珠海市、重慶市、江蘇昆山市等地均曾曝出駕校因學時造假而被警方立案調查。