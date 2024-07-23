宋濤晤台企業家代表　重申為台胞提供更多機遇

中國大陸國台辦主任宋濤周一（22日）在江蘇昆山與兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄會面時提及，上周中共三中全會結束後發布的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化》文件，將為台胞在陸發展提供更多機遇。

宋濤指出，中共中央台辦及國台辦將落實中共三中全會指示，持續為台胞福祉完善制訂政策，致力讓台胞更好地融入大陸與發展。他表示，當前台海形勢還是較複雜嚴峻，根源就是民進黨搞「台獨」分裂，希望兩岸企業家峰會能夠以民族大義為先，以台灣同胞福祉為重，堅定「一個中國」立場，堅決反對「台獨」，並推動兩岸關係合作，吸引更多台胞和台企到大陸。劉兆玄認為，兩岸青年企業家應攜手合作，推進兩岸之間企業的未來發展。

另台灣總統賴清德周日（21日）出席民進黨黨代表大會，並提出「建立台灣主體性的國家認同」。國台辦發言人陳斌華周一批評，賴清德公然鼓譟建立所謂「台灣主體性的國家認同」，再次暴露了其頑固堅持「台獨」立場、實施「台獨」分裂活動的本來面目。陳斌華強調，民進黨罔顧歷史、罔顧事實、罔顧民意，頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不接受一個中國原則，推行「去中國化」、「漸進台獨」，欺騙台灣民眾，煽動仇視大陸，阻撓破壞兩岸交流合作和融合發展，導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，損害兩岸同胞利益。