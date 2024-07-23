首次發現手工業作坊　揭三星堆玉石器原料來源

四川省文物考古研究院周二（23日）公布，考古學家在廣漢市的三星堆遺址新發現與玉器生產加工相關的遺存，經初步判斷為商朝中期的玉石器「生產車間」，距今約有3,400至3,500年歷史，比三星堆祭祀坑的埋藏年代還早。這是三星堆遺址首次發現手工業作坊，將有助揭開三星堆玉器、石器等原料來源，以及古城功能布局。研究院另與多個機構合作修復金面具、銅瓿等多件三星堆文物，同日在三星堆博物館展出。

玉石器作坊遺址位處一塊受保護的空地，「生產車間」距離8個祭祀坑以北一公里處，與燕家院子玉石器坑直線距離不到100米。考古學家在當中出土了玉石器原料、坯料、廢料、殘片和成品，形成早期手工業較為完整的生產鏈條。

考古另有新發現，表明三星堆古城3,000多年前已有清晰的城市規劃。考古學家根據三星堆現存城牆勘探，復原出古城主軸線呈西北向東南的朝向。他們推測，這是古蜀人民適應當地的地理環境，參考當時的自然山川走勢所布設，既方便生產生活取水用水，又便於利用水路對外聯繫，體現出先進的城市營建思想。

考古人員目前推測，三星堆古城北邊有宮殿區、手工業作坊區，南邊有祭祀區，多座城門和出入城門的道路，將都城與周邊聯繫起來。