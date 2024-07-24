中俄能源合作委員會開會　就下一步合作達共識

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥周二（23日）在莫斯科，與俄羅斯副總理諾瓦克舉行會談，共同主持中俄能源合作委員會第二十一次會議。雙方共同梳理兩國石油、天然氣、煤炭、核能、可再生能源等領域合作進展情況，討論下一步合作規劃，並達成廣泛共識，簽署會議紀要。

丁薛祥表示，中俄能源合作已形成全方位、寬領域、深層次、高水平的合作格局，兩國能源合作保持良好發展態勢，取得一系列新成果，中方願與俄方一道高水平建設能源合作夥伴關係。他就推動中俄能源合作高質量發展提出4點建議，包括深化上中下游一體化合作，鞏固能源合作可持續發展基礎；優化能源合作政策環境，為能源重大項目建設和營運創造良好條件；積極拓展能源合作新空間，加強可再生能源和能源技術創新等領域合作，推進能源綠色低碳轉型；加強全球能源治理戰略協作，為世界能源市場長期健康穩定可持續發展作出更大貢獻。

諾瓦克表示，俄中能源合作近年持續推進，取得顯著成效，充分體現兩國相互尊重、平等相待、高度互信。俄方願與中方共同努力，充分發揮俄中能源合作委員會平台和協調作用，落實兩國元首重要共識，在更深層次、更廣領域擴大能源合作，助力俄中新時代全面戰略協作夥伴關係發展。