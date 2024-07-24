旅客抗議郵輪因打風改行程　民眾湧超市搶購

強颱風「格美」周三（24日）逐漸逼近台灣，多地出現風雨。台北、新北、桃園有路樹倒塌。一艘郵輪日前從基隆港出發，原定前往日本沖繩，惟因打風周三返抵高雄港。有旅客不滿船公司，一度拒絕下船。因應颱風來襲，台灣周二（23日）有不少民眾湧到超市搶購食物和日用品，網傳照片顯示多家超市貨架一掃而空，民眾排隊結帳需時至少30分鐘。

大台北地區周二入夜後風雨漸強，周三凌晨士林區有直徑3米、高15米的大樹倒塌，不但阻擋雙向行車，還將路燈壓斷，幸事發時無人車通過。新北市中和區上午路旁有大樹傾倒，樹枝覆蓋停在附近的一輛汽車，未造成傷亡，車輛亦未明顯受損。桃園市蘆竹區周三清晨亦有路樹倒下觸碰高壓導線，導致高壓電纜起火，未造成停電，台電公司事後派員將樹鋸去。

意大利歌詩達郵輪旗下莎倫娜號周日（21日）從基隆港出發前往沖繩5日遊，因打風三度更改行程，最後提前於周三返抵高雄港。雖然船公司提出補償方案，但有旅客不滿安排，周二在船上齊集抗議，高叫「拒絕下船」。周三到場協助的高雄市政府主任消保官殷茂乾回覆，船公司提出退一天行程費用等補償方案，但部分旅客不接受，消保處願協助溝通。

福建海事局周二下午4時啟動防颱風2級應急響應，開展各項防風工作。截至周三早上，福建沿海共有66條客渡運航線、180艘客渡船停航，其中4條「小三通」客運航線全部停航，寧德、福州、平潭、泉州客渡運航線全部停航，廈門、漳州、莆田部分民生渡運航線也陸續停航。福建沿海一個在建風電項目停工，工作人員全部撤離。浙江舟山海事部門亦加緊督促相關單位及早採取應對措施，其海域60個在建水上工程項目已全部停工，44艘無動力施工船舶也全部抵達指定避風水域。