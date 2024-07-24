漢光演習首天發生事故　裝甲車擦撞私家車

台灣40號漢光實兵演習周一（22日）展開首天便發生事故，一輛雲豹八輪裝甲車當晚8時駛經新北市八里區龍米路時，擦撞一輛私家車，事發時女司機嚇得尖叫長達3秒。有台媒報道，私家車司機可能需面臨賠償一輛價值逾1億元新台幣（約2,420萬港元）的軍車。台國防部則表示，雲豹八輪裝甲車價不代表事故後的維修費用。

警方指，38歲林姓女子當晚駕駛私家車，沿龍米路往五股方向行駛期間，疑因跟車太近，加上路燈昏暗，與由25歲謝姓女中士駕駛的雲豹八輪裝甲車擦撞，導致私家車右側車門受損。據安裝在林女車上的鏡頭拍攝畫面顯示，當時她開車行駛於內側行車線時，忽然遭雲豹八輪裝甲車撞擊，私家車倒後鏡瞬間掉落，她亦當場尖叫。

新北市蘆洲分局接報到場處理，雙方司機均無酒駕，現場也無人受傷。第六軍團表示，轄屬269旅一輛八輪裝甲車當晚執行演習時，於新北市八里區龍米路路段與私家車擦撞，全案現由警方處理，後續依軍車保險規定辦理相關事宜。第六軍團將通令所屬部隊，強化官兵演習期間警覺，尤其是夜間道路行駛的安全風險管控，避免類似事故發生。