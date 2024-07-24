串謀向美進口逾2噸芬太尼原料　華公民遭起訴

美國司法部周一（22日）宣布，一名中國公民涉串謀從中國向美國進口逾兩噸鴉片類藥物芬太尼前體化學品，被起訴4項控罪，這批芬太尼前體化學品是在美國境內發現的最大數量之一。司法部長加蘭德指，芬太尼是美國歷來面對的最致命毒品威脅，將致力搗破全球芬太尼供應鏈每個環節。

48歲被告方敏素（Minsu Fang，音譯）被控串謀以分發為意圖而擁有受管控物質，串謀以非法進口為目的而分發受管控物質，串謀進口受管控物質，串謀出口受管控物質。起訴書指，他及其同夥去年8月到10月，從中國向美國分100次進口上述芬太尼前體化學品，隨後運往墨西哥。他們宣稱這些物品是價值不超過800美元（約6,240港元）的小額郵件，並把這些化學品與類似小額進口物品混合打包，以防被執法部門截獲。

這種做法使每次的郵寄物品在未經詳細檢查下獲准入境美國，一旦進入美國後，方敏素通過同夥把這些化學品寄往墨西哥境內用來製造芬太尼的不同地方。司法部聲明指，緝毒局源頭打擊向製售芬太尼方面出售化學品的中國化學公司與個人，因而查到方敏素身上，今次行動阻止了千百萬劑量的含芬太尼藥片生產。