澎湖漁船越界遭扣留逾三周　國台辦稱依法依規處理

台灣澎湖籍漁船「大進滿88號」本月2日因越界遭大陸海警登檢扣留，事發至今超過三周。大陸國台辦表示，有關部門正依法依規處置，同時依法保障相關船員合法權益。台媒周三（24日）引述消息人士稱，遭扣留的5名船員仍留置在漁船上生活；而居間協調的國民黨澎湖縣黨部主委、澎湖地區兩岸交流協會理事長陳雙全則指5人已住進飯店。兩種說法都指船員有獲醫療照顧，仍繼續受到監管，無法對外聯絡。

大進滿88號漁船船員包括洪姓船長、丁姓船員及3名印尼籍船員，連同漁船月初被強制帶到泉州圍頭港扣留。台媒引述不具名人士稱，各船員從頭到尾都被留置在福建圍頭港的船上生活，陸方指船上有冷氣，保證人員安全和飲食沒問題。陳雙全則表示，各船員上周已移出拘留所，住進飯店。他周二（23日）早上與大陸海警聯絡，獲悉正在辦理相關手續，颱風過後應有好消息。

被問有關案件處理進度，國台辦發言人朱鳳蓮周三在記者會稱，福建海警依法查扣涉嫌非法捕撈的大進滿88號漁船，有關部門正在依法依規處置，同時依法保障相關船員的合法權益。她又表示，目前當地處於休漁期，福建海警部門開展執法行動，目的在於維護相關海域漁業生產秩序、海洋漁業資源與生態環境。有關早前因迷航到大陸遭扣留的台灣胡姓釣客，被問是否有返台時間表，朱鳳蓮同樣只回應，有關部門正在處理，會依法依規予以處置。