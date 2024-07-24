中日友好標誌性合作關係告終　日鐵結束與寶鋼合資業務

曾被視為中日友好最具標誌性合作關係的日本製鐵（日鐵）與上海寶山鋼鐵（寶鋼）合資業務，歷經半世紀後宣告結束。據日媒報道，在中美關係惡化的環境下，日本被迫縮小在中國業務，並將資源轉移至美國和印度發展。

報道指，1977年日鐵參與技術支援，協助建設作為中國第一家現代鋼鐵廠的寶鋼。隨着日本汽車企業進入中國市場的步伐加快，2004年日鐵與寶鋼成立了寶鋼日鐵汽車板有限公司。該合資合約期限為20年，將於今夏到期。據報日鐵決定終止合約，並將持有的全部股份出售給寶鋼，金額料達到數百億日圓，而結束合作的原因包括日本車企因大陸電動車崛起而陷入苦戰，加上日企因中美關係惡化。

報道續稱，目前寶鋼日鐵汽車板的年鋼材生產能力達到262萬噸，約佔日鐵在華鋼材產能七成。早年日系汽車在中國市場快速增長期間，汽車用鋼板需求劇增，令公司在華業務快速成長。不過現在中國電動車企業迅速發展，汽車產業競爭環境迅速變化，除三菱汽車2023年撤出中國，豐田、日產和本田3大日本車企業績也連續3年下滑，日產關閉了當地工廠，本田也開始徵集員工提前退休。此外，中國鋼鐵企業的技術實力提高，汽車用鋼板的價格競爭也愈來愈激烈。