格美襲台2死201傷　天台牆身掉落砸斃婦人

強颱風「格美」周三（24日）在台灣花蓮外海打轉滯留近10小時後，周四（25日）凌晨零時在宜蘭南澳登陸，僅過4個半小時後，中心就從桃園出海。台內政部消防署指出，截至周三晚上8時，格美吹襲台灣已造成2人死、201人受傷，引發3,496宗災情。

高雄市鳳山區一名64歲盧姓婦人周三騎電單車外出時，遭倒塌路樹壓死。花蓮有民居天台圍牆石屎脫落，擊中停泊在路旁的私家車，車上有一家三口，其中坐在後座的45歲母親送院後不治，其7歲兒子則頭部受創昏迷，仍在搶救中。台灣災害應變中心表示，受傷人數以高雄市56人佔最多，其次為台南市32人、台中市27人、花蓮縣16人、彰化縣14人、台北市9人、雲林縣8人等。

至於災情，截至周三晚上8時，當局已處理1,666宗、1,830宗正在處理；其中以塌樹1,798宗最多、民生基礎設施損毀有712宗、建築物損毀有277宗、廣告招牌災情有245宗等。累計水浸災情有41宗，主要為宜蘭縣、高雄市道路；4宗橋樑災情分別出現在台北市、南投縣；土石災情有23宗，以宜蘭縣、雲林縣、新竹縣最多。災害應變中心指出，全台逾29.3萬戶曾停電，其中23.9萬戶已修復，約5.4萬戶仍停電，集中高雄市、台南市、南投縣。