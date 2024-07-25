格美料今於福建二次登陸　多地停工停課

強颱風「格美」周四（25日）凌晨零時登陸台灣宜蘭縣南澳鄉沿海後，預計將穿過台灣島，並於同日下午至夜間在福建秀嶼到連江一帶完成二次登陸。福建福州市鼓樓區、台江區、倉山區、晉安區、馬尾區當日實行即停工、停產、停課、休市，平潭縣亦發布動員令，決定「三停一休」。

中央氣象台已發布今年首個颱風紅色預警，預計格美將以時速10至15公里向西偏北方向移動，登陸後穿過福建深入內陸，並逐漸轉向偏北方向移動，強度逐漸減弱。登陸時格美料將減弱，但其環流外圍強勁的東南氣流裹挾巨量水氣將直撲內陸，未來5天或與冷空氣聯合，給東南沿海甚至華北、東北等地帶來強降雨，或波及福建、浙江、安徽、京津冀等10多個省市區。浙江、福建、廣東、台灣等地周四有大到暴雨，其中浙江東南部、廣東東南部等地部分地區大暴雨，台灣和福建東北部有特大暴雨。

江西省氣象台另預測，格美環流中心將於周五（26日）下午由上饒、鷹潭到撫州一帶進入江西，周六（27日）早上將從九江移出江西，在江西境內停留約15小時。該省周四至周六有一次降水、大風天氣過程，局部地區大暴雨。由於鄱陽湖水位仍超出警戒線，防汛形勢受關注。