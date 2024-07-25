女生控多年前收副教授性器官照片　大學報警

陝西師範大學副教授近日被指給其指導過的女畢業生發不雅照片，校方周三（24日）發聲明，對網上關於該校教師涉嫌師德失範行為的訊息高度重視，第一時間成立工作專班調查核實，為盡快查清事實，向屬地公安部門報案，警方已介入，調查期間暫停該教師一切工作，其簡介周二（23日）已從大學官網撤下。

近日中國人民大學博士生導師王貴元性騷擾女學生遭解僱，惹來廣泛關注。畢業於陝西師範大學新聞與傳播學院的小玉（化名）周一（22日）在同級畢業生微信群發訊息，顯示她與當年論文指導老師王某某的對話截圖。小玉在對話中提到，看到王貴元新聞便想起王某某當年也曾給她發過生殖器照片。小玉受訪稱，當年在校期間王某某曾向她講述性生活細節，並以提供穿衣建議為由觸摸其臀部。她畢業工作後，王某某在微信向她發送生殖器照片，並配上「我相信你是懂得欣賞的」之類的話語。小玉表示，2015年有同學曾向校方舉報王某某性騷擾，但最終不了了之。她揭露此事，是想保護學妹們，還想有類似經歷的同學校友，知道她們並不孤單。

內媒致電陝西師範大學紀委辦公室（監察處）、新聞與傳播學院，前者表示不了解王某某被指性騷擾一事，後者叫記者聯絡學校宣傳部，但該校宣傳部工作人員亦稱不了解此事。小玉表示，校方已有人和她聯絡，又表示會重視和處理。