被殺醫生遺體告別式今舉行　多地醫院加強防範

浙江省溫州醫科大學附屬第一醫院醫生李晟，日前遭一名男子持刀捅死，兇手也跳樓身亡。據指兇手過去10年並無在李晟任職醫院的就診紀錄，行兇動機成謎。李晟的遺體告別儀式周四（25日）在溫州市殯儀館舉行，不少民眾送上鮮花致意。全國多間醫院因應事件加強安全防範，有醫院邀請公安機關檢查漏洞和培訓。

李晟的遺體告別儀式周四早上在溫州市殯儀館五號告別廳舉行，全場肅立，默哀鞠躬。省衞健委、溫州市有關負責人，溫州醫科大學附屬第一醫院代表，溫州醫療機構代表，以及李晟生前親友同事、自發前來的群眾等到場為他送行。各地民眾連日來用自己方式送別李晟，其中有他看診多年的老病人坐輪椅前來，也有素不相識的陌生人遠程送花。

全國多間醫院近日相繼聚焦安全防範工作，其中黑龍江哈爾濱市胸科醫院特邀屬地公安機關道外區大有坊街派出所所長王東及警員，對全院各病區和門急診的安保工作仔細檢查，屬地公安機關將派員到醫院開展專業的反恐培訓及演練。安徽太湖縣人民醫院保安隊伍周三（24日）在晨訓會上，院方亦邀請縣公安局為醫院最小應急單元開展專項培訓與演練。