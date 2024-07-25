美制裁中國6人5實體　涉助北韓導彈項目採購

美國財政部周三（24日）宣布，該部門的海外資產控制辦公室（OFAC）制裁中國一個由6名個人與5間實體組成的網絡，涉嫌與採購支持北韓彈道導彈和太空項目的物品有關。該部門批評北韓違反聯合國安理會決議多次試射彈道導彈，還向持續攻擊烏克蘭基建的俄羅斯提供導彈。

OFAC將中國公民陳天新、杜佳鑫、韓德建、施安輝、施乾培與王東亮列入「特別指定國民清單」，稱之為「施乾培網絡」。美國財政部指，施是北韓第二自然科學院駐北京代表崔哲民的主要協助者，助購已知用於北韓導彈生產的金屬板等物品；杜、王二人是施的員工，陳是施的妻子和商業合夥人，韓被指通過他的意達通天津金屬材料公司向施提供金屬合金板材，施安輝則是其父。

被制裁的實體則為北京京華啟迪電子科技有限公司、北京三順達電子科技有限公司、啟東市衡成電子廠、深圳市明緯電器有限公司和意達通天津金屬材料公司，分別與上述6人有關。被制裁者所有在美或由美國人持有或控制的財產和利益被封禁，並必須報告給OFAC，所有由被封禁人員持有超過50%股份的實體也被封禁，如無批准或豁免，美國人禁止進行相關交易，否則可能面臨美國制裁或成為執法目標。