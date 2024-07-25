北京暴雨逾2.5萬人疏散　吉林山洪2人失蹤

北京市周三（24日）發布暴雨橙色預警信號，中午過後大部分地區下起暴雨。截至周四（25日）上午10時，全市平均降雨量41.8毫米，城區平均35.2毫米；最大降雨為房山車廠139.6毫米。北京市氣象局當日指影響該市的降雨雲團已減弱，解除暴雨橙色預警，市防汛抗旱指揮部同日上午10時解除全市防汛二級應急響應。

北京市應急管理局表示，全市安排3,400多支防汛隊伍、13萬多人，24小時備勤值守，共疏散8,000多戶、2.5萬多人。其中降雨量較大的房山區疏散安置22個鄉鎮5,800多人，懷柔區疏散13個鄉鎮2,700多人，昌平區疏散11個鎮2,500多人。水利部表示，受冷暖空氣共同影響，周三至周四京津冀將有大到暴雨，受颱風「格美」影響，周六至下周日（27至28日）京津冀還將有一次強降雨過程，海河流域部分河系將出現明顯漲水，暴雨區內部分中小河流可能發生較大洪水。

另外，吉林省白山市周四凌晨突降暴雨，境內河流水位暴漲，白山市樺樹鎮義和村附近突發山洪泥石流，部分道路和橋樑中斷，有車輛被洪水沖入河道，造成5人被困。據報，有3人已被找到，其餘2人仍失蹤。消防救援隊伍正在災區開展搜救，並排查危險房屋。