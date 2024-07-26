騙女高中生感情開房　已婚大學教師遭撤職

山東省淄博市一名16歲高中女生近日發文舉報，被山東理工大學一名男教師欺騙感情，對方婚內出軌，雙方確立戀愛關係後，女方曾送過奢侈品、香煙和保健品，又與對方發生過兩次關係，兩次開房的費用都是她支付。內媒周四（24日）報道，山東理工大學已解除涉事教師的聘用合約。

女高中生露露（化名）周三（24日）爆料稱，去年與上述曹姓男教師相識，但曹男自稱名叫「李悅」，28歲且未婚，同年3月開始與她談戀愛，其後見過兩次面，開過兩次房。露露稱，曹男實際是1990年出生，其電話搜尋到的微信頭像是結婚照片，有一段錄音也承認騙了女方。她表示，交往一段時間後發現曹男已婚並與其他女性言語曖昧，曹男的家人曾主動聯繫她請求刪文。

山東理工大學表示高度重視事件，已第一時間成立工作組開展調查核實。調查發現，曹男嚴重違反黨紀校規和教師職業道德，經研究決定，給予他開除黨籍處分，撤銷行政職務，撤銷其山東理工大學教師崗位任職資格，同時按程序報請撤銷其教師資格，並將問題線索反映給司法機關。校方強調將以此為鑑，進一步加強師德師風建設，營造良好育人環境。