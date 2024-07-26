內地多間大學延長研究生學制　網民熱議

內地多間大專院校延長研究生學制，消息引起網民關注，相關話題周四（25日）衝上微博熱搜第一。對於研究生學制延長，有網民揶揄「最好碩士讀8年，博士讀10年，畢業就不用為找工作發愁了」，亦有人感嘆研究生畢業都26歲，再博士畢業就30歲了。

廣西師範大學研究生招生辦公室近日宣布，為進一步提高研究生培養質量，結合研究生教育實際，決定調整2025級部分全日制研究生學制。其中化學與藥學學院的化學專業博士研究生，學制由3年延至4年；教育學部的教育管理、現代教育技術、心理健康教育、學前教育專業學位碩士研究生學制由2年延至3年；文學院的學科教學（語文）、外國語學院的學科教學（英語）、歷史文化與旅遊學院的學科教學（歷史）等大量學科教學類專業的碩士研究生學制均從2年延至3年。

近期延長研究生學制的還有瀋陽理工大學、西安外國語大學等。瀋陽理工大學將機械工程、訊息與通訊工程、材料科學與工程、化學工程與技術等專業，從原學制2.5年調整為3年；西安外國語大學經濟金融學院擬於2025年起調整金融專業的學制，0251金融（全日制，專業學位）將原學制2年調整為3年，每學年學費標準不變。