新宿酒吧寫告示謝絕中韓顧客　被批種族歧視

涉事酒吧（左圖）在店門玻璃寫上謝絕中國和南韓人的告示（右圖）。

日本新宿一間酒吧近日在店門玻璃寫上「謝絕中國人、南韓人」的告示，引起網民熱議。新宿區政府周四（25日）表示會要求店家撤下告示，但非強制性。

涉事酒吧位於新宿區百人町，它於本月5日在社交平台上傳相片，可見店家在門口玻璃寫着字句，稱「儘管最近大家都在討論要有多樣性，要有包容性，但我們不想懷抱着不愉快的心情工作，所以謝絕中國人、南韓人」。貼文廣泛流傳，吸引逾2,400多萬次瀏覽，亦獲傳媒報道。

店家解釋，貼告示是因為經常發生暴力和阻礙營業的行為，同時收到很多誹謗中傷言論。該店從前就曾發文指南韓客人不花錢，態度又差，所以請他們出去。有網友認為店家有選擇顧客的權利，亦有人批評店家的確有選擇顧客的自由，但無法容忍種族歧視，酒吧態度惡劣，「請我也不去」。

新宿區政府表明，會致力於解決仇恨言論問題，店家聲稱做法是針顧客令人為難的行為，仍可能被視為歧視。當地政府曾於周一（22日）和周二（23日）派員到涉事酒吧，若確認店家發布上述言論，會要求撤下，但不具有強制力。