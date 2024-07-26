63年來最強區域性暴雨　7市州逾19萬人受災

內地多地近日暴雨連場，中央氣象台周五（26日）早上繼續發布暴雨橙色預警。甘肅省氣象局表示，周一至周三（22日至24日）隴東、隴南、隴中等地出現今年以來最強降水過程，也是1961年以來最強區域性暴雨，甘南、定西、慶陽、白銀、天水、平涼、隴南7個市州19.25萬人受災。

甘肅省基於區域性暴雨持續日數、影響範圍和平均強度，認定此次暴雨過程綜合強度為特強等級。此次區域性暴雨過程導致多個市州不同程度受災，各地受災核查和搶險救災工作正持續推進。遼寧省瀋陽市周四（25日）至周五亦出現大暴雨、局部特大暴雨天氣，提升城市防汛應急響應級別至2級，全市各學校、校外培訓機構、幼兒園等教育機構周五停課一天。

據預測，台灣島南部、福建、浙江南部、廣東東部、江西中東部等地，周五至周六（27日）有暴雨到大暴雨，福建西南部等地有250至350毫米特大暴雨。內蒙古、黑龍江、吉林、遼寧等地部分地區有大到暴雨，其中吉林東部、遼寧北部和東部等地或有100至150毫米大暴雨。上述地區最大小時降雨量可逾80毫米，甚至出現雷暴大風等強對流天氣。