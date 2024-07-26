高雄氣象站兩日錄1674毫米雨量　遇險貨輪6人仍失蹤

強烈熱帶風暴「格美」周四（25日）曾登陸台灣宜蘭縣，其引入的西南氣流為南投、嘉義、台南、高雄、屏東等地帶來嚴重暴雨水浸。其中高雄多納林道氣象站48小時綠得1,674毫米的驚人雨量。台氣象署周五（26日）上午解除海上陸上颱風警報，但仍針對苗栗以南14縣市發布毫雨及大雨特報，16縣市當日全面或局部停工停課。坦桑尼亞籍貨輪「FU-SHUN」周四凌晨在高雄外海下沉，9名緬甸籍船員墮海，其中3人沖上岸獲救，其餘6人仍下落不明。

自周三（24日）凌晨零時起24小時，台灣南部20個氣象站錄得超過1,100毫米雨量，高雄多納林道站最多，其次為屏東尾寮山的1,476毫米、嘉義奮起湖位的1,428毫米。高雄市區多處道路宛如澤國，岡山區因典寶溪溪水倒灌，水流到白米路一帶，約10輛車遭滅頂；大社區鹽埕巷大社天公廟外一片黃色泥水，有車輛被沖走，積水湧入地下停車場。左營區桃子園路一幢新建大廈傳出住戶築起人牆，住戶解釋當時只是協助架設防水閘門，並非肉身擋水。另有知情人士透露，大廈管委會曾提前說要啟動擋水系統，無奈有住戶抱怨車輛無法進出，最後導致防水閘門無法及時關閉。

對於這次格美「颱風尾」是否超越2009年颱風「莫拉克」，氣象署表示多納林道站2013年才設立，因此無法比較。但以過去資料看，莫拉克在24小時累積雨量中，佔據歷史第2至第10名，阿里山站曾出現1,623毫米的單日雨量紀錄，比較上仍是莫拉克威脅較大。