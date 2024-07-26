內地二手平台暗售色情服務　商品文案藏玄機

內地二手交易平台閑魚用戶近日瀏覽資訊時，意外發現有賣家以單車、冷氣機、硬幣、蘋果取卡針等為暗號開展色情交易。平台工作人員表示，對於類似情況，可上傳截圖和聊天紀錄舉報，如情況屬實會封號。

閑魚用戶張先生本月12日在瀏覽二手冷氣機資訊時，發現部分廣告夾雜美女照片，經進一步溝通後，這些賣家透露提供並非單純的冷氣機安裝服務，而是涉黃性質服務，他隨即向媒體和平台舉報。記者在平台輸入「捷安特」（內地單車牌子）搜尋，出現大量商品，文案內容充滿暗示意味。平台上出現標價99元（人民幣，下同，約108港元）的蘋果取卡針，文案寫着「不要問我一個卡針為甚麼賣這麼貴，有些東西不是用價值來衡量的」。還有1毫（約0.11港元）硬幣標價數百至千倍，實則是出售色情服務，而硬幣年份就是服務者年齡。

閑魚被曝成為色情交易的平台已非首次。早年平台出現大量賣家售賣「婦科檢查視頻」，並標註「未成年人禁止購買」，其後被下架。內地官媒也報道過該平台存在售賣色情漫畫、盜版網課、影音資源等問題。閑魚去年日均交易額已突破10億元（約10.9億港元），月均日活躍用戶達3,668萬。