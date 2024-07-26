吉林臨江副市長救災失蹤　四川九寨溝剷車疏散遊客

內地暴雨連場，四川阿壩州九寨溝周三（24日）晚因強降雨引發泥石流等災害，要用剷車疏散遊客，景區不建議近期前往遊覽。四川與吉林分別有幹部在搶險救災期間遇險失蹤。中央組織部已從代中央管理黨費中劃撥2,700萬元人民幣（約2,908萬港元），支持四川、陝西防汛救災搶險工作。

強降雨導致九寨溝部分道路中斷，周四（25日）凌晨有人開剷車撤走遊客。九寨溝景區表示目前正常開放，外部部分道路因泥石流沖刷受損、塌方，不建議遊客近期到訪。九寨溝縣應急局則指，鄉鎮已啟動應急預案安置疏散災民，目前無人命傷亡，當地正進行搶險救援。但在阿壩州黑水縣，一名鎮幹部在搶險救援、疏散群眾期間，遭遇突發山洪泥石流，目前處於失聯狀態。

吉林省臨江市局部地區周三亦出現強降雨，導致發生山洪地質自然災害。臨江市副市長、公安局局長夏琨等5人在抗洪搶險救災中遇險，其中3人獲救，夏琨及輔警李祥深失蹤。另外，北京市門頭溝區同日發布48小時地質災害風險黃色預警，門頭溝區清水鎮一路段周四發生山體崩塌，塌方約180立方米，造成道路全幅中斷。