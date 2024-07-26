華冀俄烏盡早和談　特使下周日再開展穿梭外交

聯合國安理會就俄烏衝突周四（25日）舉行會議，中國常駐聯合國代表傅聰指出，近期衝突當事方都不同程度發出願意談判的信號，中方期待俄烏繼續展現政治意願，相向而行，盡早開啟和談。他又批評美方污衊抹黑中國，企圖製造虛假敍事，誤導國際社會，在烏克蘭問題上向中國甩鍋推責，中方對此決不接受。

傅聰強調，中方在烏克蘭問題上的立場一貫而明確，就是勸和促談，政治解決。烏克蘭外長庫列巴正在華訪問，表示烏方重視中方意見，願意並準備與俄方開展對話談判。他呼籲國際社會為此創造條件，提供助力，為政治解決危機而共同努力。他重申，中方不是烏克蘭危機的製造者，更不是當事方，但沒袖手旁觀，不是美國幾句污衊不實之詞能抹殺。中方從未拱火澆油、借機漁利，從未向衝突任何一方提供致命武器，並始終嚴格管控軍民兩用物項。他又指華企按照世貿規則和市場規則，與包括俄烏在內的各國開展正常經貿合作，合情合理，無可指摘。

中國外交部發言人毛寧周五（26日）在記者會上表示，中方將派遣中國政府歐亞事務特別代表李輝於下周日（28日）起訪問巴西、南非和印尼，就烏克蘭危機開展第4輪穿梭外交，與「全球南方」重要成員討論當前局勢及和談進程，探討推動局勢降溫，為重啟和談累積條件。她另指摘美國在北約無核武器國家領土上部署核武，容易導致更多國家倣效，增加核衝突風險，破壞全球戰略穩定。