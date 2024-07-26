中俄老首次三方外長會晤　批域外勢力亞太煽風點火

中國、俄羅斯、老撾周四（25日）首次舉行三方外長會晤，老撾副總理兼外長沙倫賽在萬象主持會議，中共中央政治局委員、外交部長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫共同出席。三方對域外勢力在亞太地區煽風點火表示擔憂，願加強協調配合，推動熱點問題降溫趨緩，維護地區安全穩定；將共同反對強權政治、抵制陣營對抗，踐行多邊主義並捍衞公平正義。

王毅表示，中俄老三國是亞太地區新興經濟體和促進地區和平發展的建設性力量，三方加強合作，不僅有利維護共同利益，也將傳遞亞太國家團結合作，共促地區穩定繁榮、攜手應對風險挑戰的明確訊息。中方高度評價老撾擔任東盟主席國工作，願與俄方支持以東盟為中心的區域合作架構，支持老撾及東盟各國牢牢把握東亞合作的正確方向。

俄方和老方表示，願與中方加強溝通協調，鞏固政治互信，規劃未來合作，形成更大合力，維護三方以及地區國家的共同利益。三方將推動共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟以及東盟地區發展戰略對接，打造更多合作增長點，為區域一體化進程注入新動能。三方亦高度評價中老鐵路與中歐班列實現雙向奔赴，將推動「中老鐵路+中歐班列」高質量發展，促進配套產業擴容升級，維護產供鏈穩定暢通，打造更緊密的互聯互通夥伴關係。