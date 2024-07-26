內地首公布新冠疫苗自費價格　單針最貴368人民幣

黑龍江省公共資源交易網周三（24日）發布公告，披露了新冠病毒疫苗准入評審結果以及疫苗對應的價格。這是內地公布新冠疫苗自費價格的首個省份。

當地共有8款新冠疫苗入選，生產企業均為目前主流的新冠疫苗廠商。價格最高的是康希諾生產的吸入用重組新冠病毒Omicron XBB.1.5變種株疫苗（5型腺病毒載體），單次接種價格為368元（人民幣，下同，約400港元）；價格最低為萬泰生物生產的鼻噴流感病毒載體新冠疫苗，每支0.2毫升價格126元（約137港元）。其餘6款疫苗單針價格約300元（約327港元）。

黑龍江省疾病預防控制中心上周三（17日）在該省公共資源交易網，發布關於開展黑龍江省新冠疫苗准入工作的通知稱，為了給公眾提供更安全、有效、及時的新冠疫苗接種服務，省級準備開展相關疫苗准入工作，定於周二（23日）進行。該省疾病預防控制中心工作人員周四（25日）表示，本次公布的價格只是疫苗價格，不包括接種費用。根據該省規定，疫苗接種費用是每針16元（約17港元），而接種點是否都可提供各款新冠疫苗，需由接種點決定。