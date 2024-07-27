球場邊連摑球員9記耳光　女教師三年不得任教

內地近日進行一場全國青年男子籃球比賽中，一名女教練在場邊連續摑了隊中球員9記耳光。畫面所見，該球員既不敢反抗，一旁的隊友也無動於衷，彷佛見怪不怪。涉事學校周五（26日）通報，決定解除該名女教練職務，且3年內不得任教。

周四（25日）有網民發影片稱，在2024年全國體校籃球錦標賽預選賽（西寧賽區）中，一名球員被場邊女教練叫到一旁，並遭連番掌摑。經調查，涉事馬姓女教練為烏魯木齊市第101中學教師。該校周五就事件發通報稱，針對網傳馬某某涉嫌師德失範行為，學校高度重視，第一時間成立專門工作組。經查，馬某某違反教師職業道德和校紀校規，損害教師形象，造成惡劣影響。校方經研究決定，除給予馬某某記過處分，並降低其崗位等級，取消其當年評優評先、晉級資格。

記者周五聯絡到被打的學生，他表示，教練對球員是嚴厲了些，但平日對大家都很好、很上心，「就像姊姊一樣」，希望輿論不要再指摘教練。他又稱，這次事件後教練已向他道歉，並獲得其父母的諒解。至於為何被掌摑，該學僅稱不是網民想的那樣。他又指網絡的惡意評論太多了，並非事實真相。