中菲外長會晤　王毅促菲方勿出爾反爾

中共中央政治局委員兼外長王毅周五（26日）在老撾萬象會見菲律賓外長馬納羅。王毅指，中方近日就仁愛礁人道主義生活物資運補問題同菲律賓達成臨時性安排，以維護海上局勢穩定。關鍵是菲方要履行承諾，不要再朝令夕改、出爾反爾，不要再反覆倒退、節外生枝，否則中方必將予以堅決回應。

王毅指，中菲交往近年來正反兩方面的經驗教訓一再證明，良好的關係建設起來不容易，破壞起來卻很容易。當前中菲關係又面臨嚴重困難挑戰，根源在於菲方一再違背雙方共識和自身承諾，不斷推進海上侵權，並放大輿論炒作。中方對此嚴重關切、堅決反對。菲如引入美國中導系統，將制造地區緊張對立，引發軍備競賽，完全不符合菲律賓人民的利益和願望。

王毅指出，中菲關係目前站在十字路口，面臨何去何從的選擇。衝突對抗沒有出路，對話協商才是正道。希望菲方認真思考中菲關係未來之路，同中方相向而行，推動雙邊關係早日重回正軌。

馬納羅表示，菲中傳統友好歷史悠久，雙方在平等相待、互惠互利基礎上建立了全面戰略合作關係。菲方致力於通過對話協商緩和局勢，建設性處理分歧。近期雙方舉行南海問題雙邊磋商機制會議，就管控海上局勢達成一致，體現了雙方善意，同時不影響各自立場，菲方願落實好這些共識。明年是菲中建交50周年，菲方願本真誠務實態度，同中方加強溝通，增進互信，改善雙邊關係。