華促美加強對以施壓　強調停火談判不能無限期

中國常駐聯合國代表傅聰周五（26日）在安理會以巴問題公開會上發言時表示，加薩衝突停火談判不能沒有限期，拯救生命刻不容緩，緩解人道災難不容拖延。中方敦促以色列立即停止在加薩的一切軍事行動，敦促美國對以色列施加更大壓力，推動盡早實現停火。

傅聰指摘，安理會第2735號決議已通過近兩個月，有關國家口口聲聲稱停火談判正在進行，但以色列仍在持續開展大規模軍事行動。他認為，平民生命不應成為談判籌碼，軍事進攻不會為解救人質創造條件，人道問題不能被政治化，飢餓不應成為戰爭武器。中方支持安理會為推動落實有關決議，採取進一步必要行動。中方亦反對針對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處的攻擊抹黑，以及阻撓該處正常運轉履職的企圖。

傅聰重申，落實「兩國方案」是解決以巴問題的唯一可行出路，約旦河西岸定居點活動違反國際法和安理會決議，侵蝕「兩國方案」基礎，中方對此堅決反對。他強調，加薩衝突的負面外溢影響不斷擴散，地區衝突多點共振，放任戰火繼續蔓延只會引發吞噬整個地區的浩劫。中方呼籲所有各方保持冷靜克制，避免採取加劇緊張局勢的行動。