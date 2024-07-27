美議員提法案擴大與印度合作　反擊中國影響力

美國共和黨參議員魯比奧周四（25日）宣布推出《美國-印度防務合作法案》，旨在擴大美印雙邊合作應對中國。當中包括制訂政策聲明，表明美國將支持印度回應對其領土完整愈來愈大的威脅，向印度提供必要安全援助以遏阻對手，並在國防、民用太空、技術、醫藥和經濟投資方面合作。

據美媒報道，法案具體內容還包括對印度購買軍隊目前使用的俄羅斯設備提供免受《以制裁反擊美國敵人法》制裁的有限豁免；制訂國會意見，加快考慮認證向印度出售國防物資、國防服務、設計和建築服務以及重大國防設備的報價函符合美國利益；在技術轉讓方面將印度視為享有與日韓和北約盟國等同等地位。

此外，法案提出授權國務卿與印度達成增加軍事合作的諒解備忘錄；加快向印度提供多餘國防物資；擴大軍事教育和培訓合作；要求就巴基斯坦針對印度動武提交報告，如若發現巴基斯坦資助針對印度的恐怖主義，禁止其接收安全援助。魯比奧批評中國在印太地區擴充勢力，企圖妨礙美國區內夥伴的主權和自治，認為美印合作夥伴關係對反擊中國影響力至關重要。